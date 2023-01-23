果然掌握了人潮流量密碼！有男子在網上分享1張照片，其照片中的正妹戴著黑色口罩，正在為客人盛裝一盤臭豆腐，然而，由於她穿著低胸爆乳裝，又做出彎腰的姿勢，也讓胸前的「長輩」快掉出來；對此，網友也看呆「男人的最愛，生意興隆」。
一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，有名正妹戴著口罩，穿著粉色低胸爆乳裝，正在為客人盛裝一盤臭豆腐，由於彎腰的姿勢，也讓胸前的「長輩」看起來呼之欲出。
貼文一出，網友紛紛留言表示「臭豆腐很好吃，在哪？」、「真的太辛苦了」、「這臭豆腐看起來就很好吃，發文怎麼不附地址勒？」、「地址在哪，我真的很想吃」、「這臭豆腐好亮，我需要照亮新的一年」、「老闆娘的豆腐我最愛吃」、「男人的最愛，生意興隆」、「果然掌握了人潮流量密碼」。
不過也有網友解答表示這是某網紅拍色的影片，照片中的盛裝臭豆腐的女主角並非「老闆娘」，而是客串的女網紅「人家只是客串，霏霏」、「黑男、霏霏客串賣東西啦」、「這不是youtuber霏霏嗎？」、「明明就是youtuber的節目，又不是固定這個霏霏在賣臭豆腐」、「這應該是YT網紅黑人的節目，霏霏客串店家的影片」。
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