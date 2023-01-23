經過10個多月的戰鬥，俄國宣稱已佔領頓巴斯(Donbass)的鹽礦小鎮蘇勒達爾(Soledar)，不過當地的戰鬥並沒有結束，親克里姆林宮媒體的一名女記者，準備採訪當地情況時，卻立即遭到狙擊，她的自拍畫面反而呈現了烏克蘭部隊仍然在小鎮。

這段影片已在推特上流傳，這名叫做安娜塔西亞‧葉蘇科娃( Anastasia Yelsukova)的年輕女記者，穿著軍裝和頭盔，拿著自拍棒準備來個即時採訪，當她對著鏡頭說：「我們剛剛旁邊才有一場槍戰…」

The moment when a shell hit Russian military correspondent of Readovka Anastasia Yelsukova in Donetsk.



She's fine. pic.twitter.com/CHxUtJdkSm — Clash Report (@clashreport) January 21, 2023

話還沒說完，一聲槍響，她痛得跌坐在地，並持續尖叫，相機已掉在地上朝著天空，拍到了她痛苦的表情。

影片到此就結束了，在畫面停止前，她還持續痛苦地喊叫。

Military correspondent Readovka Anastasia Yelsukova was wounded in Soledar

據《野獸日報》(Daily Beast)的報導，葉蘇科娃服務於親克里姆林宮媒體 Readovka ，該媒體之後稱，「葉蘇科娃的膝蓋被彈片擊傷，之後送醫接受緊急手術。」

其他的影片有顯示她的後續治療，醫護兵在處理她的腿傷，她神智清楚，還想要起身看自己的傷勢，之後由擔架後送到醫院。也有一段她在醫院裡的照片，她微笑著對鏡頭比手勢，表現自己沒有大礙。

The life of Readovka war correspondent Anastasia Yelsukova is not in danger,

就當時的影片情況來看，顯然不是官方所稱的「彈片劃傷」，而是中槍，因為有一個極高速的「咻」的一聲，如果是彈片，會有爆炸聲。

烏克蘭狙擊手不是刻意描準這位者，而是因為她穿著迷彩軍服，所有的裝扮與軍人並無二致，很容易成為目標。

俄羅斯派出記者前往蘇勒達爾，是急著想證明俄軍已有效佔領該小鎮，沒想到烏軍的反抗力量仍在，這個宣傳並未達到效果。