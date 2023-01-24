央視帥氣男主持人撒貝寧外型出眾，又頂著法學院碩士的高學歷，過去他最有名的緋聞對象就是影后章子怡，但因兩人價值觀不同分手，後來撒貝寧迎娶外國女友李白，傳聞生了一雙混血雙胞胎。然而撒貝寧過去交往的女友個個都是極品，他曾和氣質出眾的央視主播涂經緯交往，2009年分手後，近日涂經緯近況曝光，不僅改行當直播主持人，一張秀麗的臉蛋看起來十分年輕，完全不像即將43歲。

涂經緯在貴州貴陽出生，據知當年父親為她取這個名字，就代表對愛女有深切期許，希望女兒成為「經天緯地」的人才，後來涂經緯沒辜負家人期許，畢業於中國傳媒大學，還沒畢業就入選成為澳門五星衛視主持人，後來被央視挖角主持各大典禮節目，甚至擔任過建國六十周年獻禮晚會，2006年她主持長春電影節，與合作的撒貝寧結緣、交換電話，隔年央視拍攝方言版《上海灘》，找來撒貝寧和涂經緯挑大樑，兩人假戲真做交往。

涂經緯曾和撒貝寧交往。（圖／取自新浪娛樂）

過去她曾被封央視「最美主播」，與撒貝寧可說是金童玉女，在撒貝寧還沒闖出頭時，涂經緯已經是央視六套的當家花旦，交往消息曝光後也引來許多粉絲祝福，2009年兩人閃電宣布分手，涂經緯之後傳出交往富商男友，但不了了之，涂經緯後來離開央視，到美國留學深造。

涂經緯改行當直播主。（圖／翻攝自主持人經緯微博）

與涂經緯分手後，撒貝寧的名氣扶搖直上，還成為央視《春晚》主持人，傳聞當年製作單位也有意邀涂經緯主持，但怕分手後同台尷尬，涂經緯選擇婉拒，3年前涂經緯學成回到大陸，不僅沒回到電視台，還改行當直播帶貨網紅，近年她常分享自己在直播中的截圖，可見她一雙大眼依舊靈巧、皮膚白皙無皺紋，有如少女，不少網友表示：「離開央視太可惜了，希望能逆襲成就另一個不凡的自己」、「女神變直播主了？」、「做什麼都好，喜歡看你努力生活著」、「童年女神，小時候在電影頻道看過你，好漂亮」。