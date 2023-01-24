現在有許多女星、啦啦隊女神都會推出性感寫真抓住粉絲的心，不過有著「女神始祖」封號的郭靜純，早年的寫真集還是難以超越，被網紅推手圤智雨、男星曹西平等人評價「完勝現在檯面上的所有女神」。

郭靜純外型陽光、性感，當出道時是模特兒，1996年她成為第一位《花花公子》國際中文版台灣封面女郎，隔年又推出寫真《暗示》大賣10萬本，1999年趁勢追擊，再發全裸寫真《純色》，對著鏡頭展現婀娜多姿的身材，被封為90年代性感女神。

郭靜純早年拍的寫真銷量極好。（圖／中時資料照）

郭靜純早年拍的寫真尺度很大。（圖／中時資料照）

如今郭靜純離開主持多年的節目《命運好好玩》，2019年和家人移民加拿大，幾乎淡出演藝圈，還是無法動搖她在寫真界的女神地位，曹西平曾表示郭靜純火辣的程度完勝現在檯面上的所有女神，其他人都比不過她，「叫性感女神始祖不為過」。

圤智雨也發文表示：「現在的寫真都太弱了，現在的網美網紅動不動發寫真，但是拍得爛也沒有看頭。反而以前的藝人發寫真，如徐若瑄，田麗，郭靜純，楊思敏，隨便一本都贏過現在什麼雞排妹好幾條街！」他強調以前尺度較大，且修圖軟體不發達，身材很真實，盼望前一輩的藝人能復刻一下寫真，給現在的女星震撼教育。