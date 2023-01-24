台灣知名作家瓊瑤的作品時常被改編為電視劇，因此捧紅許多女星，其中陳德容演出瓊瑤劇《梅花烙》爆紅，被稱為瓊瑤「玉女掌門人」，如今48歲離過婚的她，不僅身價達數十億，外貌更是超級凍齡仙氣依舊。

陳德容15歲時演出電影《國中女生》出道，1990年與周星馳一起主演《師兄撞鬼》讓她知名度提升，之後便在香港發展，1992年首次拍攝電視劇《梅花烙》演出女主角白吟霜爆紅，之後更陸續出演《一簾幽夢》、《絕代雙驕》、《笑傲江湖》等劇，演藝事業相當順遂，對此，她曾感動寫下：「一個普通女孩的近40年，很慶幸我一直堅定的做自己，也感謝生命裡每一份遇見和支援我的人」。

不過，2011年陳德容事業最高峰時，她決定與房地產小開王贊策結婚，兩人便長期定居美國，婚後也鮮少接拍戲劇，至於孩子的部分，她曾表示順其自然，老公也從未逼迫她，但這段婚姻在八年後畫下句點，陳德容在2020受訪時坦言，雙方已在2019年簽字離婚。

之後她便將重心放在事業上，除了拍戲、接代言，2022年初時更宣布擔任電影《山中森林》的聯合製片人，將單身生活經營得相當不錯，據悉陳德容目前身價粗估有數十億，相當驚人。

如今已經48歲的她，經常在社群媒體與粉絲分享生活日常，而有粉絲發現歲月完全沒有在她臉上留下任何痕跡，整體狀態還是猶如少女般且仙氣爆棚，讓粉絲大讚「完全沒變阿～」、「超美，從小美到大」、「難忘《梅花三弄》裡的白吟霜」。