雖然現代社會提倡男女平等，但仍有不少老一輩保有「重男輕女」的觀念。一名女大生分享，農曆新年到了，但她卻完全不想回家過年，原來是她的爸媽長年偏愛弟弟，不僅如此，過年前她的媽媽傳訊問她何時回家，她以「車票太貴」為由婉拒，沒想到媽媽僅冷回了一句「好」，並叮嚀要記得包紅包給弟弟，讓她心寒不已。

一名女網友在論壇「Dcard」發文抱怨，很難想像現在都什麼年代了，自己的爸媽還有「重男輕女」的觀念，「每次看到別人爸媽多期待生女兒，說女兒有多貼心、多可愛，我都覺得很想哭，為什麼我爸媽不是這樣子？」。

原PO表示，她現在大二，有一個高三的弟弟，爸媽從小到大都對弟弟特別好，因為家境不是特別富裕，媽媽以前都會把好吃的雞腿便當和玩具都給弟弟，「小時候不知道，覺得他們會先給弟弟只是因為他小，因為我是姊姊，我要讓著他，慢慢等到我懂事了我才知道什麼叫『重男輕女』」。

原PO透露，爸媽覺得她乖巧又孝順是理所當然，反觀弟弟偶爾主動洗個碗，就會被媽媽捧上天，稱讚說「會洗碗的兒子哪裡找！」；不僅如此，她從小成績就比弟弟好，但就算考上前三志願、頂大，爸媽也從來不覺得驕傲，反而只覺得「女生學歷這麼好有什麼用，以後都是要嫁人的」，她更是從小被灌輸「女孩子家不需要賺大錢」，爸媽甚至會覺得她賺了錢，也是要拿來貼補家用、給弟弟用。

原PO也因此與爸媽漸行漸遠，獨自一人北上讀書，自己打工補貼生活費，就算沒錢也不會向爸媽開口。直到過年前媽媽傳訊息問她何時回家，她以「車票太貴」、「室友也不回家」為由婉拒，未料媽媽僅是淡淡地回覆「好」，還叮嚀「記得包紅包轉給弟弟」，讓她心寒寫下「我真的完全不想回去她所謂的『家』」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「我看到妳說車票太貴不回去，你媽直接說好，就好難過，給妳一個大抱抱」、「假裝不小心忘記囉，記得以後父母老了，叫弟弟付出多一點喔，一堆小時候重男輕女，老了需要幫忙時情勒女兒的」、「你會轉嗎？真的可以不用轉，他們要吵鬧是他們的事」、「好無言…你媽根本只想到弟弟，還包紅包給弟弟捏，這種傳統觀念到底什麼時候才能消失啊！」。