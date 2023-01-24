嘉義一名人妻逮到丈夫出軌，丈夫與一名林姓女子互傳曖昧簡訊提及「哥哥我要強姦你」等語，還曾一起去泡湯，讓人妻氣得向林女提告求償精神撫慰金。嘉義地院審結，判林女須賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張，與丈夫於2012年結婚，婚後育有1男1女，2022年1月間，她無意間查看丈夫的手機，意外發現丈夫與林姓女子的LINE對話紀錄相當親密，互傳曖昧對話與相片，還有約會紀錄，內容提及禁止丈夫與她有親密肢體接觸等語。

正宮表示，丈夫與林女大約是從2021年4月至2022年1月底交往，2人的對話內容中，丈夫說「沒辦法泡湯屋」，林女則回應「去泡我會生氣」，丈夫再回應「哈哈哈，我有不要跟樓上泡湯」等語，其餘對話還曾提及，「哥哥，我要強姦你」等，均可顯見2人曾發生過性行為，故依法向林女求償50萬元撫慰金。

對此，林女表示，自己是偶然認識男方，雙方認識許久後，男方才坦承有婚姻關係，聊天中雖用語煽情，但僅止於此，並沒有約男方發生性行為。

嘉義地院審理時，法官認定，林女與人夫的確互傳親密對話，內容中數次提及，「愛你」、「想你」、「親愛的」等語，林女也傳送多張只穿內衣及性感姿勢的照片，2人互動明顯超過一般社會所能容忍的範圍，足以達到破壞正宮婚姻幸福美滿，求償有據，酌情後判林女須賠償15萬元為適當。可上訴。