買房子最怕遇到屋況瑕疵，但作為賣方，了解本身屋況問題、清楚向買方揭露，其實也非常重要！客戶朱先生在網路上自售房屋，同時也委託給信義房屋萬隆捷運店林佳靜協助，林佳靜主動提醒該社區其他戶曾出現氯離子較高的狀況，屋況查檢時更仔細檢查，在浴廁查檢孔發現連朱先生自己都不知道的鋼筋裸露狀況；因為有信義房屋房仲專業、誠實的說明，替朱先生降低了後續可能發生的交易風險，讓客戶大讚「完全站在客戶立場著想！」

朱先生委託林佳靜出售台北市文山區物件，但林佳靜卻不急著拿到客戶簽名的委託書，反而先提醒朱先生，該處社區過去曾有其他戶別檢測出高氯離子問題，建議售屋前先了解檢測步驟、對出售價格的影響、買方可能會遇到的貸款問題等，一切狀況都知悉後再出售，避免因資訊落差，導致日後與房仲、買方之間產生誤解；等到朱先生確定要委託售屋，林佳靜更協助仔細檢查屋況，包括社區梯間、頂樓、室內每一個角落等，結果真的在屋主平時不會探頭去看的浴廁查檢孔內，發現鋼筋裸露情況。

林佳靜笑說，一開始，屋主的確會認為「妳幹嘛一直找我房子的麻煩？」很疑惑為什麼一定要看得這麼仔細，更擔心是否因此導致房子賣不出去？但林佳靜以「立場互換」的方式向朱先生說明，如果買方找房仲看屋，房仲事先了解屋況上所有問題，且清楚告知，買方是不是比較安心？反過來說，在清楚了解屋況後，若買方評估仍能接受且願意購屋，對屋主而言也省去了日後發生交易糾紛的風險，「買方只會針對價格跟屋主溝通，但不會因為屋況而產生爭執！」

信義房屋萬隆捷運店林佳靜主動提醒委售屋主，該社區其他戶曾出現氯離子較高的狀況，並協助詳細查檢屋況，替買賣雙方都降低了交易的風險。（圖/信義房屋提供）

信義房屋萬隆捷運店林佳靜主動提醒委售屋主，該社區其他戶曾出現氯離子較高的狀況，並協助詳細查檢屋況，替買賣雙方都降低了交易的風險。

一聽，朱先生立刻了解清楚揭露屋況的重要性，因此，在他自售房屋的網頁中，也比照林佳靜提供給他的文件、照片規格，清楚揭示屋況。為此，朱先生還特別致電信義房屋總公司表達感謝，讚許林佳靜完全站在客戶的立場思考，替買賣雙方都降低了交易風險。

信義房屋提供買賣雙方「四大保障，兩大安心」，包括由漏水保固、買賣價金履約保證、高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障構成的四大保障，以及凶宅安心保障服務、蟲蛀保障專案等兩大安心，秉持「先義後利」原則照顧消費者權益，盼讓消費者更安心成家。

即使部分物件不在保固條件內，仍可以透過信義房屋長期以來全台直營、完整培訓的專業人才養成系統，由房仲經紀人盡到清楚告知、詳實巡檢屋況等義務，完成消費者保障的拼圖，而這也是信義房屋作為國內唯一全台直營房仲公司的最大優勢之一。