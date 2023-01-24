醫療ＡＩ不是幫病患看病，而是輔助醫生體現更完善的醫療流程；甚至可以透過不斷的學習進化，以符合不同國家醫療體制、法規…，形成客製化醫療ＡＩ。

智慧醫療」是近年新冠疫情下，最常被提及關注的熱門話題，關鍵在於生技結合資通訊（Bio+ICT）所建構的數位醫療趨勢儼然成形，而更加精細的醫療神經網絡─人工智慧（ＡＩ）則已進入初期階段，只是還有許多未被顧及的醫療需求尚未被滿足，而成立五年餘，已經有了數項產品上市應用的長佳智能，早已走在醫療ＡＩ最前面，為醫療神經網絡布建了更貼近臨床需求、更符合不同國家醫療體制、流程等的醫療ＡＩ，突破現有格局框架，並為未來的法規調整與進步做出因應與應變規劃。

醫療ＡＩ「價值點」待發掘

全球人工智慧醫療市場規模在二○二○年已達四九億美元，Markets and Markets預估二○二六年將成長至四五二億美元，年複合成長率高達四五％；而成長動能來自幾個面向，其一為數據量與數據集的複雜程度持續增加（包括新的診斷設備與感測器等，推動了人工智慧的需求）；其二則是為了降低高昂的醫療成本；第三則是人口老化造成醫療資源不足；最後則是製藥與生技公司導入ＡＩ進行新藥研發所致。

而醫療ＡＩ應用領域也區分數項（見圖），其中如前所述，由於ＡＩ可以快速分析巨量生物科學資訊，包括基因、分子／蛋白質結構、專利、生醫期刊和資料庫等，大幅加速候選藥物發現的時間，因此，藥物開發是目前最主要的應用，占比高達二八％；再者是醫學影像辨識與診斷，占比二四％，主因為影像判讀是ＡＩ最成熟的應用，而且精確度和人類醫生相去不遠。

目前雖然已有相當多的醫療ＡＩ產品進入國際市場，但是大多數人仍然有對醫療ＡＩ的迷思，認為「醫療ＡＩ是在幫病人診察、治療」，其實醫療ＡＩ最大的功能是輔助醫師判讀與擬定治療策略，並非取代醫生的天職，長佳智能研發長王帝皓如是說，且他舉出數項實例，有一個急診病患入院，短時間決定進行手術，結果在施打麻藥後，卻發現生命徵象不穩定，其中的過程相當複雜，雖然最後手術成功，但仍會被醫院提出來進行病歷檢討，結果發現當初急診病患進來時曾拍過Ｘ光，Ｘ光片中有個小小的氣胸，這個現象做麻醉及插管相當危險，甚至可能死亡，但是就這麼簡單的氣胸為何沒有看到？當然有許多結構性因素，且醫生不是神人，需要休息，但是有個不眠不休的ＡＩ，所有可能的風險評估都會顯出來，就可以避免在醫療過程發生疏失。

醫療ＡＩ研發更趨向客製化

再如放射腫瘤科，在進行治療計畫時，須把器官周邊腫瘤勾勒出來，這是一個細緻活，如果有ＡＩ就可幫忙做很多類似的事情，不僅勾勒精準還很完全，醫生可以有更多的時間思考，幫助病患擬定醫療流程。很多的醫療ＡＩ就是在醫生的臨床診斷上所面臨的問題，進而發展出符合醫療ＡＩ價值的體現。換句話說，醫療ＡＩ就像是醫師的助理，不僅快速、準確，甚至能在事前達到提醒警示的效果，拉長時間來看，對整體醫療流程費用還是便宜的。（全文未完）

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