台中市市長盧秀燕（右）以29區全拿之姿連任，擁超高人氣更被市民暱稱為「媽媽市長」。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕於2019年九合一大選，以近30萬票差距、全台中29個行政區全勝佳績，打敗民進黨對手蔡其昌順利連任，延續自己自1994年首度參選以來，9連勝從未敗績的「不敗女王」紀錄。盧市長特別選在春節前夕，拜訪了所有新舊任議員，不論黨派、不論族群，目的就是第一手了解最滾燙的民意。此消息引熱議，網友大喊「好棒」，盛讚盧市長這「絕招」一出，足以融化藍綠政治人物與選民的心，難怪能收穫跨越色彩立場的超高支持度。

盧秀燕市長日前在臉書發文表示，她甫上任市長20餘天，每一天市府上下都在與時間賽跑，要讓台中發展加速；而匯集民眾的期待，最關鍵就是台中的議員夥伴們。在春節前夕，她特別拜訪了所有新舊任議員，不論黨派、不論族群，她都親自拜訪一趟，就是要了解大台中最熱騰騰的新民意。

盧秀燕市長強調，「民之所欲」是她推動市政最重要的依據，感謝全體台中市議員，提出的每一份建議，她相信所有的建言都是出自於眾人愛護台中、守護台中的期待，而市府新的團隊也將持續全力以赴，為台中更好繼續努力。

此文湧入超過4000人按讚與破百則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「好棒！有格局、有胸襟的市長！」「真是太棒了！民之所欲，媽媽市長全力以赴」、「台中有妳推動好的市政，市民百姓肯定超幸福，台中有妳真好」、「最棒的媽媽市長」、「『市長只有媽媽好』，這句話真沒錯！」「看到市長那麼努力，身為市民真的很感動」、「盧市長難怪能拿這麼高票，因為您有一顆超越藍綠的善心」。