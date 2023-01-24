2023年，全聯攜手萬國通路推出史上最貴新春福袋，引發話題。到底全聯10年來把福袋業績翻10倍的祕訣是什麼？

一個個24吋大的行李箱，裡頭裝的不是常見的衣物和盥洗用具，而是滿滿的零食、飲料。這，是超市龍頭全聯今年推出的兔年限定「福箱」，每一個要價4200元，創下台灣零售業史上最貴新春福袋、福箱紀錄。

儘管台灣市場未有新春福袋的規模統計，不過，根據全聯資料，2013年，該公司首次推出福袋時，業績僅644萬元，去年，全聯福袋、福箱產品業績首度突破6千萬元，10年來翻了10倍，今年目標更上看7千萬元。另外，去年，自營的小時達更首創外送福袋，開賣短短15分鐘，就賣出近8千份。

搶福袋商機，不只全聯，四大超商、家樂福等通路也陸續從2015年起推出福袋，但其實對全聯來說，更看重的其實是年節期間福袋經濟帶起的人潮和錢潮。

高價車衝人氣 消費者瘋搶

「業績雖然翻了10倍，但每年的福袋，我們都沒有賺錢。」全聯行銷協理劉鴻徵不諱言，每年除夕到大年初四是超市淡季，這時候家庭主婦多半已採買好食材，或闔家外出用餐，較沒有到超市購物的需求。以全聯為例，過年業績和平日相比，少了約二成。

在台灣做生意，最重視的就是開年第一天業績能不能開紅盤。因此，有別於多數業者期待透過福袋挹注獲利，大年初一賣福袋，對全聯而言，純粹希望讓消費者在新年討個好彩頭，並藉此刺激門市人流和買氣。「董事長（編按：指林敏雄）堅持得讓消費者買到賺到，根本沒打算賺錢。」劉鴻徵打趣地說。

事實上，台灣新春福袋是源自於日本的新年福袋文化，百貨業者會將向品牌買斷的保養品、電器，以及車展時被車商用作場租之一的汽車，都拿出來當福袋及抽獎品項，長此以往，容易被消費者詬病是清庫存。

全聯雖是超市龍頭，但店內品項多是平價生活用品，和百貨業者相比，沒有高單價的庫存品可銷售。他們該如何打造出林敏雄心目中「讓消費者買到賺到」的福袋？

首先，是透過節慶行銷，讓消費者對「平常不會花錢買，或花錢也買不到」的商品有期待。

「和現金、黃金相比，車子是最受歡迎的福袋獎項，」劉鴻徵觀察，全聯過去也曾推出價值360萬元的純金福利熊當作福袋頭獎，但依照市場討論來看，車子仍是最受歡迎的獎項。為此，全聯今年一口氣推出3輛總價830萬元的電動車作為頭獎，以刺激買氣，其中價格較高的福箱，抽獎機會更比平價的福袋多出十多次。

業界人士分析，過去幾年車用晶片短缺，有錢也不見得買得到新車，當稀缺性大增、流通性高時，消費者自然更有購買福袋動力，也難怪近年各大通路紛紛將最大獎換成名車。