洪漢義是香港最大黑幫「14K」教父級人物，7、80年代靠著經營娛樂場所、賭場跟販賣毒品，10多年間賺進5百億港幣，當時流傳一句話：「前有杜月笙，後有洪漢義」，甚至遠在歐洲的足球隊和黑幫均受他控制，對這段風光歲月，洪漢義受訪說過，自己擁有男人最渴望的三樣物品：女人、權力、地位，晚年卻很懊悔加入黑幫的決定，直勸年輕人：「不要進黑社會，進了就是死路一條」。

洪漢義出生於1948年，受到軍閥爸爸洪傑波影響，加上怕被別人欺負，12歲起就加入黑道當小弟，有著聰明腦袋跟大膽性格的他，短短數年打下自己的地盤，身邊有2千多人供他使喚，連有黑道背景的港星陳惠敏都要禮讓三分，70年代起，他做起地下毒販生意，直接從泰國金三角拿貨，收入進帳頗豐，成為香港三大毒梟之一，連警方內部人員都被買通，順利避開每一次警方的查緝動作。

在這段人生巔峰時期，洪漢義娶了4個老婆還有8個女朋友，其中包括多位女明星和模特兒，直到1980年，警方嚴厲打擊毒品，才放棄這筆賺錢生意，然而1984年仍因曾得罪官員，依販毒罪被判刑13年，好在出獄後，他迅速捲土重來，才2年就打造出全香港最大的舞廳，除了毒品以外，任何生意都做，還拉昔日14K成員經營賭場，賄賂歐洲足球員，要他們打假球，風光依舊不減當年。

不過年紀越來越大的洪漢義，逐漸感到心靈匱乏，加上多年販賣毒品，見到許多家庭破滅，讓他上節目受訪時懺悔說：「我很多年不敢看鏡子，我很討厭我自己，我的脾氣變得很差，動不動就打人，我的手下都戰戰兢兢，說話都不敢看著我。」後來，洪漢益選擇受洗為基督徒，2008年創立得勝教會、經常捐錢給受毒品迫害的家庭，更成立收容5年以上刑期更生人工作的機構，致力回饋社會，直到2018年因癌症病逝。

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