螢幕上光鮮亮麗的明星，成名前或許也跟一般人一樣，需要找一份得以維持生計的工作，許多藝人在出道前做過的工作，或許會令人驚呼難以想像，比如吳慷仁換過40份工作，而霍建華竟當過曾國城助理，今天來就盤點「5 位明星出道前的職業」

吳慷仁：換過 40 份工作

吳慷仁近日接連在《斯卡羅》、《華燈初上》、《她和她的她》等台劇展現精湛演技，他曾在受訪時分享不到 15 歲就四處打工貼補家用，曾做過水電箱焊接工、工地臨時粗工以及調酒師等 40 份工作，直到 2007 年才因爲雜誌和電視廣告演出而進入演藝圈，最後苦盡甘來一舉奪下大獎、成為金鐘視帝。

金鐘影后謝盈萱曾擺過三個月地攤。（圖／中時資料照）

謝盈萱：擺地攤

2022年憑藉《四樓的天堂》得到金鐘影后的謝盈萱，其實小時候的夢想是成為一位警察或是漫畫家，直到接觸了戲劇之後才對演戲深深著迷，並在劇場苦熬多年。為了真實演出人生百態，謝盈萱還曾親自擺過三個月的地攤，雖然這份工作並非她真正的職業，但確實因此體會到了攤販生活的箇中滋味。

柯佳嬿：幼兒園老師

柯佳嬿曾當過幼兒園老師。（圖／中時資料照）

以《小資女孩向前衝》、《必娶女人》、《想見你》等作品而聲名大噪的柯佳嬿，最初的職業竟是幼兒園老師，因為當時她的父親的去世，柯佳嬿為了背負家庭經濟責任而應徵成為老師，直到後來某次外出時被星探挖掘，嘗試拍攝廣告、演出 MV，才走上戲劇之路。

李宗盛：送瓦斯

李宗盛出道前曾送過瓦斯。（圖／中時資料照）

被譽為華語流行音樂教父的「李宗盛」，小時候家裡經營瓦斯店，從小就幫忙送瓦斯到客人家裡。當時他對念書不感興趣，在讀書與送瓦斯之餘，寫了幾首歌，沒想到因此成名，之後為了避免回去扛瓦斯，一直不斷拚命寫歌，經過後天努力，讓他成為一代音樂傳奇人物。

霍建華：曾國城助理

霍建華曾擔任曾國城助理從事幕後工作。（圖／中時資料照）

男星霍建華以《仙劍奇俠傳》《花千骨》《如懿傳》等作品廣為人知。最初他的夢想其實是當籃球員，但在接觸音樂後卻深深愛上唱歌、渴望成為一名歌手。最初開始接觸演藝圈，是在 17 歲時擔任主持人曾國城的助理從事幕後工作，並因此得到出演戲劇的機會，此後便慢慢轉至幕前，成為當紅的男演員。