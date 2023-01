美國哈佛大學的最新大型研究指出,民眾只要遵循「健康飲食指標」、「替代健康飲食指標」、「替代地中海飲食」、「健康的植物性飲食指標」等4種健康飲食模式的其中一種,早逝風險能下降近20%。這4種健康飲食模式的共通點是注重全穀類、蔬菜、水果、堅果及豆類的攝取。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、科學網站「Science Alert」、健康資訊網站「Eat This, Not That」報導,哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)研究團隊9日在《美國醫學會內科醫學期刊》(JAMA Internal Medicine)刊登有關健康飲食模式與死亡風險的關聯研究成果。

研究團隊主要追蹤1984至2020年等36年間,逾11萬人參加另外2份研究所填寫的飲食習慣問卷內容,受試者在參與研究前都沒有罹患慢性病,他們每4年填寫一次問卷,哈佛研究人員評比、分析受試者的飲食習慣有多麼接近「健康飲食指標」(Healthy Eating Index)、「替代健康飲食指標」(Alternate Healthy Eating Index)、「替代地中海飲食」(Alternate Mediterranean Diet)、「健康的植物性飲食指標」(Healthful Plant-based Diet Index)等4種健康飲食模式,並且統計最終死於心血管疾病、癌症、呼吸道疾病等慢性病的死亡人數。

研究團隊為每位受試者的飲食習慣評分後,依據與上述健康飲食模式的相近程度由高至低分成5組,他們發現,相近程度最高分的組別與最低分組別相比,死亡率降低20%。

另外研究也發現,只要稍微改善25%的飲食習慣,心血管疾病引發的死亡風險降6-13%,癌症死亡風險降7-18%,包括癡呆在內等神經退化性疾病死亡風險最多降7%,呼吸道疾病死亡風險降35-46%。

帶領這項研究的哈佛陳曾熙公衛學院營養系主任胡炳長(Frank Hu)表示,人們很容易就對1種飲食模式感到無趣,因此這項研究成果帶來了好消息,「代表我們在創造自己的健康飲食模式時有許多彈性,能根據個人的飲食偏好、健康狀況及文化來制定。」

研究人員也指出,研究成果符合美國飲食指南(Dietary Guidelines for Americans)建議,美國飲食指南推薦了多種健康飲食模式,以適合個人偏好、文化及健康需求。

研究中作為衡量標準的「健康飲食指標」主要追蹤民眾是否遵循基本美國營養指南,包括強調健康的植物性食物,不贊成食用紅肉或加工肉品,也不推薦食用添加糖類、不健康脂肪的食品及酒精。「替代健康飲食指標」則是哈佛大學發展出的衡量標準,主要涵蓋與降低慢性疾病最相關的食物及營養成份,包括堅果類、種子、全麥,並且減少食用紅肉、加工肉品及含糖飲料,但允許適度飲酒。「健康的植物性飲食指標」建議攝取更多植物性食物,對於包括魚類、乳製品在內等所有動物性食品及酒精等給予負面評分。「替代地中海飲食」則著重實用水果、蔬菜、全穀類、堅果、魚類及橄欖油,主要強調攝取健康脂肪,尤其是單元不飽和脂肪(Monounsaturated fat)。

儘管研究衡量的4種飲食模式內容不同,不過共同點都是建議多攝取全穀類、水果、蔬菜、堅果及豆類。