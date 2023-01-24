現年33歲的南韓知名女星Jessica（鄭秀妍），自2014年退出女團少女時代後便成為SOLO女歌手，同年還創立服飾品牌並發行小說，身兼小說作家、設計師、老闆娘等多重身份，並積極朝向大陸發展，人氣再度翻紅，參加選秀綜藝《乘風破浪》以第二名的成績高位出道。近期她曬出美照，前後失守讓粉絲看到噴鼻血。

Jessica在新年時發布一組美照，她穿著黑色深V裙在餐廳裝飾樹前拍攝，大方露出胸前春光，身形十分優雅，不過轉過身才看到背後兩處挖空，曬出小蠻腰和白皙美背，火辣身材讓粉絲激動不已，並用中文寫下「2023新年心願，永遠自由自在，快樂生活，Follow your heart」，其中快樂兩字她使用羅馬拼音，可見十分努力學習中文。

Jessica在新年曬出美照。（圖／Jessica微博）

貼文曝光後，好友楊丞琳在留言區誇「U sexy ladyyyyy」，不少粉絲送上新年住服：「美女美女親親親親」、「好漂亮我好愛」、「名媛潔西卡女士」、「好辣啊」、「美到失語！」、「好性感啊」、「從頭髮到腳都是完美的」。

Jessica衣品是公認的有時尚感。（圖／Jessica微博）

Jessica去年參加《乘風破浪》，節目開播前就是高人氣選手，這是她離開少女時代後再登上電視台的唱跳舞台，雖然一開始語言不通，不過在節目中許多女星都很願意與她交流，隨著中文越來越好，交到的朋友也越來越多，與一票女星都保持著良好關係，連那英在節目中都對她青眼有加，實力備受肯定；參加其他節目時認識楊丞琳，兩人接觸後成為好友，前陣子更到楊丞琳北京家中作客，可見兩人友情深厚，人脈事業都再創高峰。