行政院長蘇貞昌年前宣布內閣總辭，消息一出震撼各界。對此，一份統計至昨（23）日、共計3.2萬人參與，題目為詢問民眾對蘇貞昌內閣總辭看法的網路民調結果顯示，有超過7成的民眾，是贊成蘇請辭的。

入口網站《Yahoo奇摩》在蘇貞昌宣布內閣總辭的19日起，以「蘇貞昌辭去閣揆職務，你的看法是？」為題，發起網路民調投票。本次投票共有三題，分別為：「你對蘇貞昌請辭行政院長的看法是？」「你對蘇貞昌過去的施政滿意嗎？」與「你最看好由誰接手新任閣揆？」

在問題一「你對蘇貞昌請辭行政院長的看法是？」中，高達74.6%的網友「非常贊成」蘇請辭，另有7.8%表示「還算贊成」、4.2%「不太贊成」、6.1%「完全不贊成」。

問題二「你對蘇貞昌過去的施政滿意嗎？」有78.8%的網友投給了「不滿意」的選項，其中57.1%「完全不滿意」、21.7%「不太滿意」，僅有15.2%網友投給「滿意」的選項，其中9.4%「還算滿意」、5.8%「非常滿意」。

最後，在問題三「你最看好由誰接手新任閣揆？」34.9%的網友投給了「不知道 / 沒意見」，26.9%投給「其他人」選項，至於被外界點名可能接任閣揆的前桃園市長鄭文燦和前副總統陳建仁，則分別獲得14.8%與13.5%。