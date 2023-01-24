總統蔡英文宣布義務役恢復1年期，從2024年1月1日起施行，同時蔡英文也指出，為兼顧公平性，政府將推動修法，讓未來延長為1年的義務役年資，可與勞退制度銜接，並由國防部負擔雇主提撥的責任。因此近日就有YouTuber到台中一中商圈進行街頭民調，沒想到就有許多高中生一面倒，更有人指出「當然是不支持，因為我是96年的，反正不管當多久兵，最後開戰的話應該也是打不贏」，引發討論。

YouTuber《木炭Charcoal》22日PO出了一段影片，對於蔡英文總統宣布義務役恢復1年期，民眾是否支持，其中也有許多高中生被街訪到，他們紛紛表示「當然是不支持，因為我是96年的，反正不管當多久兵，最後開戰的話應該也是打不贏」、「當然不支持，我覺得我們可以花更多錢買武器」、「不支持，原本想說四個月就可以結束了，現在變一年，變得比較慘」、「不支持，一年有點太長了」、「不支持，像讀完大學如果還要繼續往上讀的話，也有可能會因為兵役而往後了」。

其中有接受訪問的民眾表示，「先不論政治立場來說，就是一個時期可以去體驗一下，不一樣的生活跟感受，在之前兵役還沒有改到這麼少之前，很多人都說在當兵那年學到很多，那我覺得這是一個不錯的生命經驗，因此我也支持女生也要有兵役」、「現在其實多數人不是很贊同兵役裡面所在訓練的東西，所以我覺得如果是學打仗有幫助的東西的話，可能就是會比較支持」。

而在台中一中商圈的50份調查樣本中，支持兵役延長成1年的人有12位，不支持的人則有38位，而YouTuber《木炭Charcoal》也表示，這次主要的街訪對象都是高中生，「主要都是被影響到的94年後的一群人，所以大部分好像都是以自己是否被影響到去投票的」，但除了這點以外還有人提到，「可能多這一年訓練的項目，覺得好像沒有差異到太多，好像還是一樣不管怎樣都是打不贏的感覺，那政府之後可能就要去思考，如果兵役改革真的有改變不錯的點，要該如何讓人民知道」。