晶圓代工龍頭台積電作風一向低調，卻在美國科技業年度盛會之一的2023消費性電子展（CES 2023）意外彰顯在晶片市場的統治力，從最先進的處理器到喇叭等都採用台積電晶片，成為其在晶圓代工市場地位的完美例證。

南華早報報導，美國2023消費性電子展本月5日登場，雖然台積電並未參與，但超微（AMD）、高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）等大廠陸續發布新品，新產品共通點都是各以台積電不同製程技術代工生產，且有消息傳出，高通用於下一代iPhone的手機射頻晶片，也將由台積電代工。

報導指出，台積電幾乎生產全球最先進晶片，隨著華府實施的半導體制裁及美中局勢日益緊張，更加凸顯台積電的影響力，儘管其作風低調，扮演隱藏幕後沉默又可靠的合作夥伴，但有鑑於在半導體供應鏈的重要性與日俱增，尤其CES 2023上每一項主要產品都與台積電有關，使其可能不得不習慣鎂光燈。

根據市場調查機構Counterpoint Research數據顯示，台積電過去兩年掌握代工業務56%至59%，任何對先進半導體有需求的人都必須透過台灣，只因其龐大的影響力，握有大約三分之二的市佔。

美中貿易摩擦使台灣成全球關注焦點，然晶片仍是台灣科技軟實力的核心，總統蔡英文將台灣半導體譽為「民主晶片」就是一大證明，而台積電更是產業的基石。報導稱，作為今年唯一一家使用傳統FinFET製程量產下一代3奈米晶片的晶圓代工場，市場低迷對這家台灣明星科技巨頭而言，只不過是個小煩惱。