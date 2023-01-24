網紅直播主「Molly翎熹」擁有甜美臉蛋和火辣身材，她在2022九合一選舉改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，引起不少話題，而她也順利當選嘉義市議員。她23日身穿低胸紅色連身裙，秀出「超兇賀年圖」誠意滿點，並透露身體微恙：「初二感冒中，送上弱弱新春賀年圖」，讓上萬名粉絲網友暴動直呼「來來來，外套給妳」，紛紛幫她送暖秀秀。

「初二感冒中，送上弱弱新春賀年圖。」Molly翎熹23日在臉書發文表示，出門發現家裡附近的藥局一家都沒開，靜靜盯著中午才營業的康是美開門時，聽到路邊伯伯打電話給自己老婆，報備自己吃完飯會吃胃藥，也叮嚀她要吃飯。讓她不禁感動說道：「日常的相處才是生活重點，節日不過是提醒我們，記得表達愛。我愛大家！」

只見Molly翎熹PO出一張對鏡自拍照，畫面中她穿著一襲超低胸紅色貼身洋裝，傲人身材與火辣曲線全都露，性感不失大方的裝扮電暈所有網民。照片曝光後立刻吸引上萬粉絲暴動，紛紛表示：「來來來，外套給妳」、「議員生病了，要不要送藥給議員」、「天氣變冷了！注意長輩保暖」、「記得按時服藥！要早日康復唷」、「感謝議員大愛，讓大家眼睛充滿溫暖」、「雖然想叫妳衣服多穿一點，但心裡還是有點掙扎」。