兔年春節多個廟宇抽出國運籤並做解讀，南鯤鯓代天府被廟方解為上上籤，但台灣民意基金會董事長游盈隆23日在臉書解籤表示，籤詩讓人產生須藉助外力的聯想，他認為包括保安宮、湧蓮寺在內等三支國運籤都是中中籤，不算太好也不算太壞。但就他個人看法，兔年最重要特質其實是「快」，若遇事瞻前顧後，無法當機立斷，肯定會先被別人「夾去配」。唯一確定的是得民心者得天下，江山由誰來主宰就看台灣民意了。

游盈隆表示，大年除夕(21日)賀正時刻晚上11點55分，台北市保安宮抽出國運籤：「一心雖急馬行遲，扁舟欲度遇風時，等待明朝波浪息，還君自在任遷移」，廟方沒論斷是什麼樣的籤，只說「兔年形勢不錯，急躁並非好事」。「我的解讀，簡單地說，就是稍安勿躁，一支中中籤。」

約略同時間，新北市蘆洲區湧蓮寺也抽出國運籤，因為去年曾抽出侯友宜可能參選2024總統，特別受到矚目。今年籤詩是「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜，水遠山搖難信定，貴人一指笑顏開」。廟方說是「中下籤」，但表示「凡事都將否極泰來，漸入佳境」。「我的解讀是，此籤話中有話，大好大壞，尤其對欲爭大位之人，可視為中中籤」。

22日台南市南鯤鯓代天府國運籤出爐，籤詩名為「唐太宗令武媚娘賞花」，內文為「于今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」，廟方解讀是上上籤，游盈隆一頭霧水。因為從籤文內容看，很難得到那樣的結論，畢竟「若能遇得春色到」是一個假設語句。

再細看籤文下方曰解，「婚姻，少吉；功名，無望；耕作，平平；官事，早完局好；病者，少遇春不畏，老者不吉」，更難得到上上籤的結論。游盈隆覺得，這個籤也是「話中有話，藏有深意」，讓人產生「須藉助外力」的聯想，不論是國運或個人的命運。也是一支「中中籤」。

游盈隆強調，可預見的是，今年是大選年，民進黨面臨政權保衛戰，勢必熱鬧非凡，各方人馬磨拳擦掌，躍躍欲試，2024究竟是誰家之天下？坦白講，那是高度不確定。兔年最重要特質其實是「快」，俗語說：靜若處子，動如脫兔，又說天下武功唯快不破，不夠快，拖沙（台語），遇事瞻前顧後，無法當機立斷，肯定會先被別人「夾去配」。唯一確定的是，「得民心者得天下」，2024江山由誰來主宰？就看台灣民意了。