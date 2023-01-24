部分媒體與政治人物質疑總統蔡英文年夜飯吃法國大餐，總統府發言人張惇涵22日發聲明反擊稱，台灣的習俗是過年說好話，不是大過年就在造謠說謊話。而眼尖網友不但發現蔡總統年夜飯菜色裡出現「黑金流沙包」，大酸「應景」、「有夠符合貴黨」。此外，名嘴朱凱翔更驚呼同桌上另一道菜是「油炸糕加魚」，取高嘉瑜的諧音，就像當年月餅掰開來有紙條通知哪天殺韃子一樣，這道菜就是總統不好明說的一支穿雲箭。

「我吃過紅蟳米糕、櫻花蝦米糕、還吃過麻油雞米糕，就是沒有吃過煎魚米糕。」朱凱翔22日在臉書發文狂酸，蔡總統這哪是年夜飯？是穿雲箭啊！就跟月餅裡塞條子叫你殺韃子一樣：「油炸糕加魚」了啊你各位！

朱凱翔當晚也在《張雅婷辣晚報》節目開酸：總統難道不能給人家酸兩句是不是？（主持人張雅婷：不行啊！你要說好話）妳真的擺盤擺得跟一般人不一樣，那不是一般常民的擺法。我們一般在家吃年夜飯，都喜歡把它擺得很澎湃，看起來很喜氣，這才有團圓的感覺。妳真的把它擺得像高檔料理，還不能給人家說兩句嗎？這也太過頭了吧？為什麼總統府發言人要這樣子，全身好像刺蝟這樣子，真的是大可不必。「大過年的，最不應該的，就是你反而去批評民眾！」

朱凱翔強調，比起什麼「黑金流沙包」，左上角的菜才是最重要那個，大家應該都吃過紅蟳、櫻花蝦、麻油雞米糕，「我真的沒有看過這樣煎一條魚配的米糕耶！」因為魚跟米糕的味道不會融，不要以為這只是一道年夜菜，總統在下道命令，「這是總統的穿雲箭，叫做油炸糕加魚啊！」

朱凱翔指出，油炸糕加魚，糕是米糕的糕，魚是黃魚的魚，有沒有看過故事，月餅掰開來，八月十五殺韃子。一支穿雲箭，千軍萬馬來相見，油炸高嘉瑜，你看那個魚，明明就有三盤，她特別挑這一盤拍，為什麼？因為這一盤的魚，嘴巴張很大，很像是高嘉瑜在唱《煎熬》。總統不好明說的事情，已經發圖了！「各位還在那邊開什麼玩笑？以為是讓你討論流沙包嗎？油炸糕加魚啊！」

網友也笑回留言：「油炸糕加魚，黑金流沙包，清燉菇勇者，千刀文哲皮，敗選鴨力大」、「那隻魚的表情真的很煎熬」、「當她的廚師容易嗎」、「原來是煎尾魚」、「好奇它的法國料理名？櫻花蝦糯米蒸糕佐歐芹&香煎午仔魚佐法國頂級海鹽」。