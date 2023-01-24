【愛傳媒曾建華專欄】新彊喀什的表弟在除夕夜傳來我姑姑一家人吃團圓飯的照片，我也了我們家吃年夜飯的情景。

新彊喀什和台灣新北距離三、四千公里，但彼此傳訊只需1秒鐘。如果沒有親情的聯繫，不管多少年都傳不到這一張照片。

前一次去探望我姑姑、姑爹、表弟、表妹一家人是在2015年，那時兩岸關係和諧穩定，我的小本生意做的也還可以，帶著我全家人，依著 先父的囑咐，往返近萬公里，先去湖南老家，再轉青海由烏魯木齊進彊，然後在省內又飛了一千多公里才到了中國極西的重鎮邊陲喀什，一個漢人比例不到一半（官方說法）的城市，再開一天車就可到巴基斯坦的邊界的紅其拉甫山口。

先父是家中老大，姑姑是家中老么， 先父受 先祖父之命從軍時，小姑姑才不到十歲。1949年兩岸分治從此再無聯繫彼此不知生死。

1987年開放探親後， 先父立即返鄉。家鄉還有我大姑姑一家人。而小姑姑在姑爹的陪伴之下，坐了十天十夜的火車從新彊返回湖南。兄妹兩人都是數十年沒有回到老家。

2015年，先父已過世多年，老家的一切連絡資料幾已不存，只有一個信封、兩張先父返鄉探親應該是和當年老友合拍的生活照。我根本不知道該如何返回湖南，更別說前往新彊探望小姑姑一家人。

積善之家必有餘慶， 先父是一位極為正直誠懇的好人，在我心中如果有「君子」這種人的話，我第一個就想到他。我經營的小生意經常會認識來自大陸的旅人。有一對長沙的夫妻帶著小朋友一年之內來了我家三次，閒談之下他了解我的處境，自願代我赴老家尋人。

我起初沒抱太大的希望，但這位龔先生自己開車往返長沙和我老家邵陽一趟就七百多公里，他跑了兩趟。奇蹟般地找到了我的大表哥，也就是我大姑姑的長子。過程十分離奇，但冥冥之中似有神助。在找到我一大家子人之後，龔先生親自來台灣把一切連絡的方式等等交待給我，令我不敢置信。

之後才有了我全家的探親之旅，生平第一次飛到了喀什，新彊對我來說才不再是一個地理名詞。

那次我們在新彊待了十多天，南彊是和弟妹們開車自駕，北彊則是約了中青旅的朋友替我包了個七人座的車到處玩。

我用記者般的敏銳感受新彊的種種，深感如果當年乾隆皇帝沒收下新彊，如果1949年後王震沒守住新彊，中國怕早已分崩離析甚至亡國了。

當然西方的白種人政權並沒有放棄從顛覆新彊開始顛覆中國，但從我與姑姑一家人的深入談話中知道是永不可能做到的。

沒在照片中我大表姊一家人住在烏魯木齊，以喀什這麼樣苦寒之地，一樣能出國拿到長春滕大學的醫學博士，代表老共的治理不只有辦法而且有彈性。

拍照的是我表分何平，右邊是表妹何紅菱，右二是我小姑姑、旁邊是我姑爹。左邊是我的弟妹和他們的就讀廈門大學的女兒。

作者為資深媒體人 照片來源：作者提供。

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