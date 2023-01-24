【愛傳媒呂自揚專欄】喜把玉山、安平古堡、斑芝花，看著圖片，一句一句寫成詩。

感謝台南古風書藝學會的安排，與各為書藝家，分享《詩寫台灣》的〈喜把台灣土地之美寫成詩〉。

分享的台灣詩是〈福爾摩沙〉、〈玉山〉二首、〈熱蘭遮城〉、〈安平古堡〉、〈英雄樹〉、〈斑芝花〉、〈弓蕉〉。

演講的方式，先共同欣賞每首詩所寫名山勝景的攝影與相關歷史圖片，然後看著一張一張美麗實景圖片，一句、一句，寫成一首四句，每首皆平易近人，琅琅上口的「現代四句小詩」，即「四句白話詩」的台灣詩，並把每一首詩，皆以〈恆春民謠〉或〈聞笛〉的優美曲子，來趣味吟唱。將演講中把〈玉山〉〈安平古堡〉〈斑芝花〉三首詩，看著一張一張精采美麗攝影，寫成一句一句，一首詩四句的畫面貼出，並附趣味吟唱。

《詩寫台灣》的台灣詩，皆可以華語和台語吟唱。

感謝黃宗義、王美美、陳志良名書法家和呂佳憲的揮毫台灣詩。廖興起先生郭桂芬劉月裡小姐的安排、攝影。

作者為作家

照片來源：作者提供。

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