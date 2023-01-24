有網友到書局買福袋，打開竟發現小學高年級數學作業簿，超級傻眼。(圖／爆料公社)

農曆新年開始，各類型商家也紛紛推出福袋搶商機，連書局也都參一腳。就有網友在書局買了福袋驚喜包，回家後打開一看，竟然看到一本數學作業簿，也讓大家笑翻，直說根本是驚悚包，不是驚喜包。

男網友在臉書《爆廢公社》PO文，表示他在書局買了一個「驚喜包」，回家打開一看，有一個皮夾式筆記本，還有童話繪本、兒童趣味學習CD以及五種顏色的紙膠帶，然而其中還夾雜一本小學高年級的數學總複習講義，讓原PO忍不住驚呼：「這也太驚喜，怎麼會放一本數學講義在裡面」。

還有家長開到國語作業簿，孩子看到當場臉垮。(圖／爆料公社)

文章被分享到爆料公社公開社團後，引發熱烈討論，社友們紛紛留言：「根本驚悚包，買來是來快樂的，沒想到要做作業」、「笑死，小孩子看到當場崩潰」、「我們大人看到倒是挺開心的」、「驚的是小孩，喜的是爸媽，沒問題」、「要是我家小孩，嘴巴嘟到初五給你看」。

此外也有不少同樣購買驚喜包的網友分享自己的內容物：「我拿到國語作業簿，無言」、「我福袋裡面裝的是萬年曆，立刻回收，傻眼」、「一樣拿到這本數學講義，3年級的女兒還問我要留到6年級寫嗎？之後說再也不買驚喜包了」、「去年買過一次，抽到三國演義(中)，然後沒有上下集，是要我怎麼看」、「我還抽到韓國旅遊書，特大本的」、「上次開到一個國小閱讀本，小孩瞬間臭臉」。