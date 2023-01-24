過年返鄉圍爐，享受年節氣氛，但最讓年輕人受不了的，就是會遭到親戚長輩們的瘋狂追問，從薪水問到婚姻，讓人相當頭大。對此網紅律師李怡貞就分享自己的應對方法，只要回一句話就能讓親戚閉嘴，以後不再過問，網友看到後則笑翻「大過年的就亂開車」。

李怡貞在自己的臉書粉專《女人大律師李怡貞》分享碰到親戚瘋狂逼問生孩子的應對方法，她表示，最常遇到親戚不斷追問何時要生孩子，如果生過孩子，就會繼續問何時生第二個，根本問不完。

李怡貞說，這時只要回一句：「我工作太忙，現在下面都是蜘蛛網」，基本上以後親戚就不會繼續追問了，但可能會有比較白目的明年改問「蜘蛛網有沒有變比較厚？」

網友看到大笑：「大過年就亂開車」、「變厚還好，變實牆就比較麻煩了」、「過年是不是應該大掃除ㄧ下XD」、「白目地明年可能直接送一支掃把」、「我每次都回下次一定來敷衍，屢試不爽」。