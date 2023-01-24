2022年12月27日晚上，台北市信義計畫區尚未啟用的超豪宅「陶朱隱園」頂樓，主人沈慶京邀請劉泰英、胡志強等一幫老友，幫東裕集團董事長王任生祝壽。CTWANT記者調查，3天後的12月30日，花蓮市最高地標尚未開幕的潔西艾美酒店也有一場盛會，由王任生的三名子女具名邀請、為父親祝賀90大壽的宴會，席開18桌。

在兩岸商界，有「河南王」之稱的王任生是個傳奇。根據富比士公布的最新2022年台灣50大富豪排名，王任生以21億美元身價名列第28富豪，比2021年的12億美元（排名第40）整整多了9億美元。

即使偶爾在媒體上曝光，其實王任生私下非常低調、樸實。本刊記者在2013年一場私人餐會上曾與王任生比鄰而坐，言談間即發現他的謙虛、幽默與健談。當記者問到他「河南王」的由來時，他只是笑笑說：「就剛好我是姓王的河南人！」同樣受邀參加慶生宴，現任立委、前花蓮縣長傅崐萁則說：「他就像是個貴族，一個令人尊敬又沒有架子的長輩。」

年近90的王任生，近幾年早已將事業版圖交棒給子女，長子王武卿在深圳接管東裕電器，是全球最大的聖誕燈製造商，在美國市場的占有率將近40％；二兒子王尚卿在河南鄭州掌管丹尼斯百貨集團，年營收超過600億人民幣；女兒王筱卿坐鎮台北，目前主管的卿蓬公司即是潔西艾美酒店的幕後老闆。

王任生在河南的丹尼斯百貨集團，目前由次子王尚卿（左）主管。（圖／吳建志提供）

王任生於1935年12月出生，原是河南洛陽的富貴人家子弟，少時因逢戰亂，13歲即離家、14歲流亡到台灣台東投靠堂兄，後畢業於台東師範學校。王任生因緣際會從小學教師轉戰商場，以穩健誠實的經營理念，逐漸成為全球最大的聖誕燈供應商。

40年後（1990年），王任生尊奉母親遺訓，回故鄉投資。在1990年代，台商投資大陸以廣州、深圳等進出口方便的沿海城市為主，王任生回故鄉河南投資固然是母親遺願，他同時考量以當時有限的投資額，絕對無法在深圳眾多台商中鶴立雞群，到鮮少台商的內陸河南投資，則可獲當地政府全力支援。

果不其然，王任生先在洛陽開設聖誕燈工廠4年後，獲大陸唯二的台商百貨公司特許。1997年鄭州丹尼斯百貨正式開幕，如今已是涵蓋百貨、大賣場、便利店及物流的巨大零售集團，在全河南有超過170個據點。

位在河南鄭州市二七路上的丹尼斯大衛城，取名自王任生次子王尚卿的英文名David。（圖／翻攝自維基百科）

事實上，王任生投資河南初期並非一帆風順，1997年首家鄭州丹尼斯百貨開幕後連續慘賠半年，2000年又遇到洛陽的丹尼斯百貨大火致309人喪命。曾有人勸當時總投資約1億人民幣的王任生及時停損退出，但王任生不僅在慘賠時加碼投資，火災也勇敢面對巨額賠償金，贏得河南官民的敬重。

在河南台辦的眼中，王任生還是個熱心協助其他台商、關心體恤員工的企業家。本刊記者電訪10多年前的鄭州市台辦表示：「只要省裡有什麼天災人禍，一定會看見丹尼斯百貨的捐款。」此外，河南省台辦人員也對王任生興建住宅社區低價賣給員工的舉止讚賞不已。

王任生在鄭州期間看見了河南人強盛的購買力，持續在河南加碼投資丹尼斯百貨集團，不輕意跨足其他省分，因為他知道大陸地域廣闊，一山一河之別民風就可能相差甚遠，就連沈慶京幾度邀他投資蘇州的大型購物城，都被他婉拒。

也許是少小離家，王任生非常重視家庭，這從他的企業命名可看出。丹尼斯百貨以長子王武卿的英文名字Dennis命名；涵蓋國際精品、百貨、超市、Mall及酒店，2015年在鄭州開幕的新地標丹尼斯大衛城，取自次子王尚卿的英文名David；投資50億元的花蓮潔西艾美酒店，潔西二字則是來自女兒王筱卿的英文名Jessica。

王任生一生的重大投資及事業成功，除了機運，還有他比其他企業家更長遠的眼界，就像是一部兩岸近代歷史縮影的時代劇，不能說空前絕後，但絕對是傳奇。

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