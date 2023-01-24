虎年末，打算到花蓮迎兔年的旅客及旅行社紛紛打探，「開工9年的潔西艾美酒店要開幕了嗎？」答案是：還沒。不過，2022年結束的前2天（12月30日）晚上，業主王任生的三名子女，長子王武卿、次子王尚卿及女兒王筱卿在花蓮潔西艾美酒店3樓的大宴會廳為父親辦90歲壽宴，還邀請來賓住宿一晚體驗。

前去祝壽親友來賓近200人，包括前立法院長王金平、前後任花蓮縣長傅崐萁與徐榛蔚夫婦、蔡辰洲的夫人陳藤枝、蔡辰洲的弟弟蔡辰威、財經專家謝金河及花蓮縣議員吳建志等政商人物。

王任生90大壽壽宴由3名子女具名邀請。（圖／吳建志提供）

隸屬於富豪酒店集團的潔西艾美酒店（Le Méridien Hualien Resort），位在花蓮市區中正路與三民街口。這幢地下4層地上21層、占地2,300坪的「超6星級」飯店結合大型商場，是由王任生的東裕集團投資50億元興建，於2014年開工、2017年12月上樑、原預計2021年9月開幕，但因花蓮大地震、變更設計、新冠肺炎疫情等因素接連延宕，迄今仍未正式開幕。

潔西艾美酒店在去年9月掛起招牌，同時間人力資源網站上也看到大量增才的資訊，關心的花蓮居民及旅遊業者都認為，「潔西艾美要在農曆年前開始試營運了！」只是本刊記者查問國內幾家大型旅行社，得到的答案都是：「潔西艾美並沒有在春節連假的預定名單中。」

花蓮人對於潔西艾美充滿期待，花蓮縣議員吳建志表示，「潔西艾美不僅是花蓮的新地標，對觀光形象及附屬商機都有助益，也創造不少花蓮人的就業機會。」對更多花蓮居民來說，則是多了一個購物、用餐的新去處。

王任生（左）投資50億元興建潔西艾美酒店，交給女兒王筱卿（中）負責管理。（圖／吳建志提供）

潔西艾美酒店到底何時開幕呢？本刊記者詢問負責管理的卿蓬股份有限公司（董事長為王任生之女王筱卿），只得到：「開幕前會通知大家」的回覆；本刊記者再詢問負責施工的建築師事務所，確認所有工事在2022年底前接已完成；再詢問花蓮縣政府的相關官員，也同樣無法獲得確切的開幕時間或時段。

能夠舉辦壽宴，又同時安排來賓住宿，這意味著潔西艾美酒店不但硬體已完工，在房務、餐廳等部分大致已準備就緒，離開幕日應該不遠。旅行社業者表示，旅行社對228連假的訂房早就完成了，新飯店開幕試營運通常會選擇檔期配合，所以最快也要等到4月初的春假。

潔西艾美酒店規劃1-5樓為購物商場及餐廳，B1為美食街、6樓是空中花園、7樓為SPA、8-21樓為飯店，共有280間客房。要順利開幕，除了飯店部門的人事就位外，商場及餐廳部分也需完成招商並裝潢進駐。因此，有飯店同業認為，潔西艾美有可能在招人方面遇到困難。

檢視潔西艾美酒店人力資源網站上的廣告，潔西艾美在客務、房務、業務、招商、廚房、工程、資訊、行銷企劃、人資、會計等部門都還在徵才，其中還有許多是主管缺。

花東兩地因為交通問題，招攬人才本來就較不討喜，加上潔西艾美酒店屬於檔次很高的飯店，對服務人員的素質及經驗要求也相對較高，花蓮當地並無法提供足夠的專業人才，必須大量仰賴外地，尤其是主管階級。據了解，先前已有幾批招進的員工，因為飯店遲遲無法開幕，紛紛轉換其他飯店。

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