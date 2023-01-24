總統蔡英文大年初一在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，慰勉憲兵裝步營；因曾傳顧立雄將接行政院長蔡英文笑著手指著顧立雄。台大政治系教授左正東認為，顧立雄陪蔡英文去巡視憲兵裝步營，接任國防部長的機率比較高。

針對閣揆人選，左正東23日在中天新聞《張雅婷辣晚報》中表示，前副總統陳建仁講「寬容」， 他是要寬容大家為高端攻擊他，還是要寬容什麼事情？並不曉得，感覺陳建仁現在比較像佈道家，佈道家角色，感覺跟行政院長角色似乎不太一樣。行政院長比較有可能是其他人選，包括行政院長蘇貞昌留任，不是完全沒可能。

左正東指出，蔡英文去巡視憲兵裝步營，由邱國正及顧立雄兩人陪同。看起來，顧立雄擔任國防部長的機率比較高，因為行政院長向來沒有陪同巡視部隊，如果顧立雄要擔任行政院長，陪同的就不會是他。

左正東接著指出，美國有一些智庫人士討論台灣國防政策時，蔡英文的一些國防政策，往往碰到國防部抗拒，所以沒有辦法順利推動。因此他認為，台灣國防要大刀闊斧改革，必須要強化國防部長辦公室角色，希望加強文人的監督。如果按照這個思維，以蔡英文過去對美國這麼重視的作法，派一個文人部長的可能性是非常高的，所以顧立雄更可能是擔任國防部長的角色。