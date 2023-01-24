小甜甜日前在臉書上曬出長文控訴老公家暴，老公宋先生(宋晉賢)也動作頻頻，不只在臉書上曬出影片反擊，更屢屢向媒體發聲，兩人的離婚官司也將在年後開打。今(24)日凌晨小甜甜在臉書上再次更新貼文，首度以「前夫」稱呼宋先生，指出：「這句話是莫大的傷害。」

宋先生在家暴風波越演越烈之際，屢屢接受媒體受訪，更批評小甜甜「從小沒有父母被遺棄所以才會變成長大人格的不健全」，直言：「把婚姻當兒戲。」對此，小甜甜在今日凌晨於臉書上曬出長文表示：「這句話確實是莫大的傷害。」但也直言：「雖然我爺爺奶奶很早離開但他們教會我的，給我的愛一輩子都會在！」自信爺爺奶奶給她的關心，一點也不比其他家庭少。

小甜甜表示：「沒有任何一個人能夠選擇他的出生，但卻能因為他的出生努力的來改變他未來的人生！」指出：「單親，失親，隔代教養的孩子其實有著更多成功的案例，因為在成長過程中我們很早就要經歷這社會的某些醜陋，但往往我們會把它當成養分，讓自己提升讓自己更好。」此外，也相當驕傲這些經歷才能造就出現在的她。

另外，小甜甜同時正面回應酸民言論，指出：「你們認識我有跟我住在一起嗎？所有事情的真相原由如果不是本人，你們來評論真的很像小時候我們看的小說！」更直言：「你們是浪費時間在這裡。」此外，小甜甜文末也暖心向全天下的媽媽們喊話：「所有的媽媽辛苦了，和我一樣的單親媽媽更是辛苦了。」以3句口號：「拒絕暴力，拒絕恐懼，拒絕不願意！」鼓勵自己及勉勵和她有同樣遭遇的媽媽們。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。