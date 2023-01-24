美國眾議院新任院長麥卡錫（Kevin McCarthy）昨（23）日遭爆預計將在今年春季訪台，消息曝光後引起各界討論。前立委蔡正元也在臉書高呼「歡迎麥卡錫來台」，並解釋陸美台之間的問題，說「到底中美台誰才是懦雞，就大方接受測試，也就要大方歡迎麥卡錫訪台，看誰的手腳功夫剩下幾招！」

蔡正元今日在臉書表示，陸美台之間的關係複雜，目前展現了高度不穩定中的穩定，但卻有可能會因為各種挑釁測試，轉為穩定的不穩定，而麥卡錫訪台，就將會是挑戰各方底線的一個檢測。

蔡正元分析，美國將透過麥卡錫訪台一事大打台灣牌、台獨牌，挑釁激怒大陸發動戰爭，藉此犧牲台灣換取圍堵、削弱大陸的機會；而民進黨方面，雖然過去在美國眾議會前議長裴洛西訪台時的作為，讓許多台灣人失望，但麥卡錫訪台或總統蔡英文訪美，對台獨進程來說都是歷史性的重大突破，「在極端的情況下，台灣人民還是會被迫選擇民進黨執政，就像烏克蘭人民被迫支持澤倫斯基。」

「麥卡錫訪台就是再一次的測試！」蔡正元直言，目前這種三方不穩定中的穩定，會有任何一方不斷進行底線測試，「該來的總會來的，到底中美台誰才是懦雞，就大方接受測試，也就要大方歡迎麥卡錫訪台，看誰的手腳功夫剩下幾招。」