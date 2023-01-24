長達10天的春節假期，今起進入中段，高速公路局根據往年經驗判斷，今大年初三國道將湧現大量出遊車潮，今起至年初八（29日）針對國道5號實施高乘載管制。清晨天還沒亮，銜接國3、國5的南港系統，一度出現「紅爆」，時速不到40公里。

每年過年，初三、初四是車流量最大的兩天，許多人拜完年後，開始旅遊行程，高速公路也不再以南下為主。今起至年初八，每天下午3點到晚間8點，高公局針對國5北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道實施高乘載。

今晨天還沒亮，國3往國5的南港系統路段一度「紅爆」，行車時速只有30幾公里，已見出遊車潮。高公局預測國道15處易塞路段，南向部分：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城。

北向部分：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林、國6舊正-霧峰系統。