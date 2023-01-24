農曆年不少人會拜拜祈求好運，一名人夫分享，除夕拜飯春鬧了笑話，他去年結婚就老婆搬出去住，打電話問奶奶怎麼拜飯春，對方說要在煮好的米飯上插「株蔥」，但原PO不知道什麼是株蔥，以為就是一株青蔥，結果神明桌上就出現了神奇的一幕，讓他感覺有點古怪，但因為趕著出門就沒多想，直到回老家吃團圓飯，看到阿嬤弄的飯春才驚覺自己搞錯了，引起上千人狂笑。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》上發文說，以前過年拜拜都是大人在準備，他這一輩的人大多都是拿香跟著拜就好，但去年結婚和老婆搬出來住，好多事情都變成要自己來處理。由於除夕那天要回阿嬤家吃團圓飯，所以他們想著要提前拜拜，打給阿嬤詢問「飯春要怎麼拜？」

男網友表示，阿嬤說「煮一碗飯、再買珠蔥回來插，飯煮好要馬上裝起來。」他乖乖煮了飯以後，衝到大賣場去採買「珠蔥」，但因為不知道什麼是「一株蔥」，因此就隨便買了一把蔥插到飯上，當時他看著覺得怪怪的，但也說不上是哪裡奇怪，就匆忙和老婆回阿嬤家過年，直到看到阿嬤家的神明廳，他才驚覺自己做錯了。

男網友表示，「一株蔥」和「株蔥」根本是兩個完全不同的東西，阿嬤口中的「珠蔥」是比青蔥纖細嬌小的蔥，因此插在飯上可以直挺挺地站好，而他買的青蔥還沒插好就已經快要倒下來，而原PO的「歪頭蔥」也讓他在圍爐的時候一直被笑。

貼文引起網友討論，不少人好奇為什麼要在飯上插蔥？「為什麼要用飯和蔥」、「昨天才問你為什麼要插草在上面」、「第一次看到欸，為什麼要這樣」、「這是哪裡的習俗，第一次看過要插蔥的」、「第一次看到插蔥，好特別喔！」

根據《文化部》網站，飯春花原是福佬人的習俗，因為台語的「春」的發音和「剩」很類似，因此飯春花又有年年有餘的寓意。在農曆年拜拜的時候，不少人會在米飯或是年糕上面插春花（人造紙花）。而飯上插株蔥則是南部的春飯習俗。