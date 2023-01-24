洛杉磯湖人著手補強，從華盛頓巫師換來了日籍大前鋒八村壘！美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojanrowski）報導，湖人取得八村壘，送出自家後衛努恩（Kendrick Nunn）以及3支次輪選秀籤（2023、2028、2029）。八村壘本季擔任替補出賽30場，累積場均13分、4.3籃板、33.7%外線命中率。

八村壘季初沒有獲得巫師的續約，他原先的合約將於今夏到期，最後一季年薪620萬美元，主因是巫師陣中已有足夠的前鋒，計畫將他交易出去。八村壘對此表示：「我只是想打好自己的比賽，我很清楚自己的能力，我能幫助隊伍贏球。無論在這裡或是其他球隊，我都能做出貢獻。」前役對戰魔術是八村壘在巫師的最後一戰，也是他本季第2次單場砍下30分。

這筆交易可望暫解湖人前後場不均的問題，湖人原先有詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）兩位主力前鋒，但是戴維斯受傷頻繁，詹姆斯也需要輪休，導致湖人前場球員捉襟見肘。八村壘正好可以填上湖人空缺的4號位置，兼具外線投射能力，外界認為這是湖人一次優秀的補強。

反倒是巫師被認為吃虧了，努恩最初效力熱火，他是場均15.3分、3.3助攻的控衛，但是上季膝傷報銷之後大不如前，本季在湖人僅有6.7分、32.5%外線命中率。