趙小僑求子路艱辛，不過皇天不負苦心人，去年與老公劉亮佐迎來女兒「典典寶寶」，昨（23日）帶著愛女前往寺廟拜拜時，不忘提到：「謝謝家裡兩位基督徒陪我拜拜去」，眼見家人尊重彼此信仰的舉動，讓她坦言激動到眼眶泛淚。

趙小僑昨(23日)帶著老公劉亮佐、兒子劉子銓及女兒「典典寶寶」到寺廟拜拜，藉此向註生娘娘道謝賜給她一個女兒，此外，兒子全程幫她背著女兒，老公則是默默幫她拍照記錄，眼見家裡兩位基督徒陪伴去寺廟拜拜，讓她坦言激動到眼眶泛淚，接著曬出與一雙兒女的合照，只見她對著鏡頭露出燦笑，為人母的喜悅全寫在臉上。

趙小僑帶著全家人到寺廟拜拜，更透露身為基督徒的父子兩人願意陪同前往，讓她相當感動。(圖/趙小僑 官方粉絲專頁 臉書)

對此，網友紛紛留言：「互相尊重的信仰真令人動容」、「可以尊重理解彼此真的超棒的」、「充滿愛的家，都是願意以尊重為基石」、「此時此刻真是再多錢也買不到的幸福」、「哥哥好棒，是個很疼愛妹妹的哥哥」、「哥哥應該背的幸福美滿感十足吧」、「得來不易的寶貝，幸福的小喬一家人」、「這份幸福也是小僑努力來的」、「尊重不同的宗教，雖然不拿香，但還是可以看出對宗教的尊重」。

趙小僑曾在YouTube頻道分享「2年半懷孕心路歷程」的影片，她表示因為免疫抗體問題，需要打非常多針劑，一天也要吃25顆藥，不過在醫生細心調養之下，終於懷上寶寶，未料「典典寶寶在第八週的時候長慢了」，當下便決定再增加針劑及持續打點滴，好在最終順利產下女兒。