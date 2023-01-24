30歲日本女星森咲智美出道多年，身材火辣的她從來不吝嗇展現自己的體態，時常在IG上曬出養眼美照，因此獲封為「國民情婦」。近日，她在IG上曬出一張別出心裁的健身照片，特殊角度炸出「渾圓蜜桃臀」，立刻吸引大批網友前來朝聖。

身材傲人的森咲智美在IG上共計有逾500萬名粉絲追蹤，近日曬出兩張身穿運動服裝在健身房運動的照片。只見她以黑色小背心搭配粉色瑜珈褲的造型亮相，無瑕疵的顏值與服裝設計露出白嫩上圍及大片後背肌膚，自信展露「健康美」。此外，她做健身動作時的姿勢，也意外炸出渾圓蜜桃臀，令粉絲看得異常過癮。

此外，森咲智美更在貼文中寫下「腿部推舉、背部下拉」，向粉絲們分享此次健身菜單。貼文一出，截至目前已累積多達2.9萬人按讚分享，粉絲們也爭相留言，指出：「我好想和你約會」、「是美麗的重擊」、「臀部非常漂亮，像一顆蘋果一樣」。更有網友們刷出一排愛心表達對森咲智美的喜愛

事實上，森咲智美13年前以「賽車皇后」出道，之後轉戰寫真界，更被封為「最色情寫真偶像」。不過姣好身材也帶來一些困擾，她曾表示因「負擔」重影響跑步速度，但仍不減維持好身材的決心，IG上時常可見她在健身房運動的身影，讓粉絲們大飽眼福。