男子阿宏（化名）發現老婆拒絕肢體接觸，且習慣性晚睡又更改手機密碼直覺有異，某晚意外發現老婆的手錶上和小王的鹹濕訊息，不但多次談論性愛姿勢和技巧，還相約拍性愛片，看見對話的阿宏氣得向小王提告求償，法官勘驗對話後判定小王侵害阿宏配偶權，一審判小王須賠30萬元，上訴後雙方和解。

阿宏與花花（化名）於2018年10月間登記結婚，2021年8月間阿宏發覺花花經常晚睡，一直在回覆訊息，且更換手機密碼，不再讓阿宏看自己手機，且從2021年10月開始到2022年2月這段期間花花拒絕和阿宏有肢體接觸，行為舉止異常。阿宏表示在2021年12月間因晚上在家無聊，而研究先前買給花花使用的蘋果手錶，卻意外發現花花與小王的對話簡訊内容，兩人不但彼此互稱老公、老婆，還談論做愛經過及感受情境，讓他相當心碎，向小王提告求償200萬元。

判決書指出，花花與小王在訊息中多次以「老公」、「老婆」相稱，並互傳「愛你」、「想你」等字句之簡訊，且對話內容露骨，花花曾多次傳送「老闆對我那麼好，我要以身相許嗎」、「你覺得什麼時候做愛最爽」、「這樣就很厲害了，不然我腳在抖什麼」、「都把我用的濕答答」；小王也親暱回覆「都弄成這樣了，回不去了」、「跟妳做愛都很爽」等語，且小王向花花表示「我們去愛愛都沒拍到」，花花回覆「你就不拍」、「等等外流出去，你想讓別人看我哦」，小王表示可以不要拍臉，花花則回覆「那不然要拍什麼，抽X嗎」訊息內容露骨。

小王辯稱，因阿宏婚後沉迷線上賭博，花花多次向他訴苦，兩人才會產生曖昧，雖内容已逾一般男女交往分際，且略有鹹濕，然無法證明兩人有發生性行為。

法官勘驗對話認為兩人交往關係非比尋常，若非已有逾矩親密性愛關係，兩人交談也不會多次提及「口交」、「持久」、「懷孕」等露骨字眼，因此認定小王侵害阿宏配偶權，一審判賠30萬元，上訴後雙方和解。