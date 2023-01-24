台灣一名女網友赴日旅遊，某天要吃拉麵，但店家規定不能帶小孩入內，因此他們3對夫婦說好，老公都先進去吃，吃一半出來顧小孩，換老婆進去。怎料，交換的過程中卻被店員嗆說「不准交換吃！」讓他們感覺店家態度很差，立刻結帳走人，事後也到Google評論留一顆星負評，引起兩派網友討論，有人認為台灣奧客素質低落，但也有人認為店家又沒規定低消，為何不能交換吃？

台灣一名女網友在「博多大砲拉麵」的Google評論區留下一星負評，指出當天前往該店家用餐的時候，外面正在下雨，店內也沒多少客人，他們6個大人帶著幾個小孩，本想要一同入內用餐，怎料店家卻說未滿20歲的人不可以進去，因此6個大人想說那就點3碗拉麵，夫婦交替吃，因此3位人夫先入內用餐，3位人妻則在外面顧小孩。

6位台灣旅客赴日旅遊，輪流吃3碗拉麵被店家制止，留下1星負評。（圖／翻攝自Google）

女網友表示，她老公吃到一半要換她進去吃，店員卻立刻拉下臉怒嗆說「不准交換吃！」讓他們當下超級傻眼，立刻決定不吃了，迅速結帳完以後就走人，而他們事後回想起來這件事還是很生氣，認為店家是不通人情的死腦筋。

該評論也被臉書粉專《鄉民食堂》轉發說，6個人在日本九州吃3碗拉麵，還在Google留一星評論，交換進去吃這招實在太屌了。引起兩派網友討論，有人大嘆台灣人素質低落，但也有人認為店家又沒寫低消多少，且拉麵又不是自助餐，交換吃為何不行？

而女網友也補充說，很多人沒親身經歷過被這間店無禮對待，甚至沒吃過這間店，居然還留言替他們補血，不懂那些台灣人卑微道歉的心態，她本身也是台日友好的人，但不是日本人都一定是對的好嗎？請大家當個有尊嚴、明辨是非的台灣人。