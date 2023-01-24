Today, the #Angels announced that the Moreno Family is ending the exploratory process to sell the team and will continue ownership throughout the 2023 Season and beyond. pic.twitter.com/aokYfba1Dp — Los Angeles Angels (@Angels) January 23, 2023

洛杉磯天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）24日宣布不賣球隊了！莫雷諾家族聲明指出，在進一步討論之後，他們還是捨不得賣掉天使，計畫仍繼續經營球隊，勵精圖治務求摘下世界大賽冠軍。隨著莫雷諾宣示爭冠決心，原先被認為肯定會離去的「二刀流」大谷翔平，未來亦有可能被天使掏錢留下。

「在這段期間，我們愈來愈清楚自己還有未完成的事業，我們還能夠給球隊帶來正面的影響。季外我們打破隊史最高團薪紀錄，目標就是把世界大賽冠軍帶回給球迷們，我們對於天使的下一段旅程感到興奮。」

莫雷諾最先於去年8月宣布要賣球隊，他在2003年以1.8億美元買下，當時還叫做安納罕天使，如今天使的價值已漲到22億美元，在大聯盟30支隊伍裡排名第9。天使在2002年世界大賽摘下隊史唯一的冠軍（7戰打敗舊金山巨人），莫雷諾接手以來打進6次季後賽，但沒能再回到世界大賽。

天使在新球季的團薪預估為1.72億美元，位居全聯盟第10，最高薪的3位球員是三壘手阮棟（Anthony Rendon，3850萬美元）、外野手卓奧特（Mike Trout，3700萬美元）、大谷翔平（3000萬美元），他們3人就佔據全隊6成以上的薪資。卓奧特和大谷都非常厲害，阮棟則是在近兩季受到傷病影響而毫無表現。