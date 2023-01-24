高嘉瑜公布賴清德要來南港發放總統府福袋一事，引發網友熱議。(中時資料照)

副總統賴清德昨(23)日走訪許多宮廟參拜，並在南港信天宮與民進黨立委高嘉瑜一起發放新春福袋。值得注意的是，有意與高競爭下一屆內湖、南港立委的台灣基進台北黨部主委吳欣岱也到場。對此，有名網友透露現場情形，高嘉瑜站在賴清德旁邊，吳欣岱只能在角落。

有名網友在PTT發文指出，他陪媽媽到南港信天宮，並觀察到幾事。該網友提到，吳欣岱雖有到場，但由於高嘉瑜在賴清德旁邊，所以她只能在旁邊角落。此外，該網友表示高嘉瑜不僅聲音宏亮，還很會尬聊。

該網友也提到，賴清德的行程有註明是到信天宮，但其實斜對面還有一個福德宮，賴先到福德宮參拜，結束後經過民眾旁邊握手、寒暄，近距離接觸。該網友說賴清德之後再去信天宮，排隊的民眾都要金屬探測掃描，還有看包包口袋，且維安人員非常的多、非常的嚴密，跟在福德宮比起來兩者落差非常大。

對此，有網友則認為，應該是賴清德看到轉角也有廟，臨時起意去參拜福德宮，非公開行程排的維安尺度會比較沒那麼嚴；反觀公開行程是有心人士會看得到，怕有預謀者，所以對公開的行程維安會最高規格。

高嘉瑜昨一早便在臉書公布賴清德要來南港發放總統府福袋一事，然而，有網友則回應「穩了，不用怕被開除」、「賴副已經以實際行動挺高嘉瑜了」、「合體了」，不過也有網友認為「賴和妳在一起衰」、「我們都支持吳欣岱啦」、「不要亂了大家的情緒，害副座」。