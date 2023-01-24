國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

國民黨台北市議員徐巧芯和民眾黨新科的新竹市議員宋品瑩於昨（23）日在宅神直播中不約而同都提到，前台北市長柯文哲曾經提醒小心被開槍。宅神朱學恒笑稱，看起來柯文哲沉迷於開槍的想定當中，大家要小心啊！

朱學恒披露，黃揚明曾經轉述柯文哲的說法，稱新竹的事情要處理好，不然可能會開槍。

國民黨台北市議員徐巧芯也說，兩年前有一次討論環保焚化爐的問題，柯文哲也跟環保局說，要好好處理，不要害議員被開槍！徐巧芯驚訝說，她只是反應問題而已！

民眾黨新科的新竹市議員宋品瑩也透露，新竹棒球場12億元牽扯很多人的利益，柯文哲擔心新竹棒球場的事情，高虹安如果沒有處理好，會有生命安全的問題。「他講的時候我會替高市長擔心煩惱」，宋品瑩補充說，「柯文哲已經去提醒，高虹安應該會小心這件事情」。

朱學恒認為，開槍的事情沒這麼簡單，要花錢找人，還會被追查，為了公共建設開槍，通常只有走投無路才會發生，這種事情上次發生在很久很久以前，就是劉邦友命案。

徐巧芯直言，現在開槍很多也不是對著人打，很多是恐嚇意味，像台南88槍就是屬於恐嚇型的開槍。

朱學恒笑稱，看起來柯文哲沉迷於開槍的想定當中，大家要小心啊！