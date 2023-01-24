警方依紅包上的文字，研判應是孝親紅包。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

有民眾在大年初一晚間8時許，在北市新生南路三段70巷拾獲1個紅包，遂拿到羅斯福路派出所報案，經警方與民眾一同清點，赫然發現紅包裡面竟裝有6萬元現鈔，依紅包上祝福母親的文字研判，應該是子女孝親媽媽的紅包。

員警依規定受理後，為避免紅包遺失影響失主一家的新年歡樂心情，靈機一動，在臉書社團上張貼訊息，隔天下午在網友轉載分享後，果真聯繫到紅包主人邱姓女子，讓邱女十分感謝民眾及警方熱心協助。

受理員警吳嘉祐及江信賢表示，因紅包金額不少，而且依紅包袋上寫著感謝母親的養育之恩，研判應是給媽媽的孝親紅包，遺失者心裡應該很著急，所以才會想藉由網路的力量將訊息傳達給失主。

邱女向警方表示，是插花課老師看到臉書上的訊息後，以Line方式聯繫她，她先向媽媽確認紅包遺失後，便趕緊帶媽媽至派出所領回，警方確認邱女所說的金額及特徵無誤後，將紅包發還給邱女，邱女想聯繫拾金不昧的民眾親自表達謝意，但因熱心民眾聯繫不上，邱女僅能透過警方表達感謝之意。

大安分局呼籲，民眾外出時務必保管好隨身財物與貴重物品，年節期間更注意財不露白。若不慎遺失時，可就近至各派出所尋求協助，或上網至警政署拾得物公告網站查詢。