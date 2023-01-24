56歲「凍齡美魔女」胡文英，先前上節目爆料被小26歲鮮肉追求後聲名大噪，近來頻頻曬出火辣裝扮拜年的她，昨(23日)再度放送福利分享清涼照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

胡文英昨(23日)初二時曬出辣照向粉絲拜年，只見一身全紅裝扮喜氣十足，她也道出此裝扮來意：「一身紅色裝扮，內衣褲、絲襪、高跟鞋，連椅子都要紅色應景，希望大家兔年紅紅火火旺一整年」，只見身穿紅色蕾絲內衣，讓一對傲人北半球若隱若現，下半身搭配紅色蕾絲內褲及絲襪，讓人看得血脈賁張，而誘人坐姿刻意不讓神秘領域曝光，讓人充滿無限遐想。

對此，網友紛紛留言：「漂亮的女神 ！真棒 」、「很美喔，給你一個讚 」、「我感受到財氣吸入體內了」、「氣質美女，就是美」、「新年新希望，就是紅色的，帶回家」、「姐太正了，真火辣」，不過有網友眼見她近來不畏低溫頻頻曬出辣照，不忘貼心提醒：「早晚溫差大這幾天會越來越冷，要多注意保暖哦」。

胡文英日前趁著除夕扮成「兔女郎」拜年，只見上半身赤裸僅穿著紅色內褲，接著在傲人北半球上各自掛著鞭炮，並用吊飾遮胸前兩點避免走光，下半身紅色丁字褲則貼著春聯，並對著鏡頭擺出撩人POSE，讓所有人眼睛狂吃冰淇淋。