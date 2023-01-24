和異性家人同住，到底該不該穿內衣？一名女網友分享，她每天回到家就會脫掉內衣、換上寬鬆的睡衣，但男友知道她與哥哥同住後，反應很劇烈，認為哥哥是一個成年男性，原PO應該多注意，最好還是要穿內衣，引起網友討論。

一名女網友在Dcard上發文表示，她目前和親生哥哥同住，由於兩人從小一起生活到大，因此她不覺得自己在家不穿內衣的舉動有啥不對，因此她每天回家以後，她通常都會直接脫掉內衣，換上寬鬆的睡衣休息，但可能胸型或激凸會有點明顯。

女網友指出，男友知道她在家都不穿內衣以後反應很大，屢次勸她說「哥哥畢竟也是成年男性，希望她要多加注意，最好還是穿內衣比較好！」但她覺得穿上內衣就很難放鬆，因此想求助廣大網友有沒有推薦的睡衣？

貼文引起網友討論，「從小在家就沒在穿都已經很習慣了，不用為了男友的心情去委屈自己吧，自己的哥哥而已幹嘛要防著，如果你男友有什麼意見那是他自己想法太齷齪」、「你不講就不會有人知道，哥哥也不會變態到盯著你的胸部看」。另有網友則建議說，可嘗試胸貼，或者是穿著有罩杯的小可愛。

後續原PO也補充說，她和男友溝通過後，決定彼此各退一步，她決定要買那種寬鬆但有附罩杯的T恤當睡衣穿，而男友也承諾會幫忙買單。