以教授英文知識而聞名的YouTuber阿滴，在頻道上已逾272萬名粉絲追蹤，人氣相當驚人。豈料，日前決定前往新加坡探望家人的他，驚曝身體突發異常狀況，只能忍痛取消機票，並於臉書上曬出自己患部照片，向網友們呼籲：「身體健康才能讓一切的努力有了意義。」

阿滴昨(23)日在臉書更新貼文透露近況：「因年前工作太緊湊勞累、為了調身體少吃肉且吃較多海鮮以及年前有太多場尾牙跟各種局。」驚呼才剛過23歲生日的他，居然於除夕前「痛風發作」。

阿滴文中回憶起當時情況，指出：「當天早上一起床手肘就腫起來了」不過那時以為可能是睡覺撞到或是很大痘痘而已，並不以為意。豈料患處卻越腫越大，還又燙又痛，「看醫生後才發現自己可能是得痛風了。」更曬出自己腫脹的四肢，照片看起來相當可怕。

阿滴曬出患部照片。(圖／翻攝自阿滴英文臉書)

阿滴無奈表示：「一直以來我都以爲把食物命名為『痛風餐』，就只是個誇飾食物很豪華的說法而已，沒想到痛風離自己這麼近。」不過也指出透過調整飲食、吃藥及過去這幾天充分休息，身體已經好上許多，也藉此機會向粉絲們喊話：「健康還是最重要的。」更開玩笑地以諧音祝福粉絲：「現在已經初二了，大家也要注意飲食，不要讓身體初四(出事)喔！」

事實上，過年期間天氣寒冷，使國人忍不住想以火鍋暖心暖胃。然而，火鍋湯的高普林也使痛風問題再度躍上檯面。對此，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩曾在臉書指出痛風5大高危險族群，分別是愛喝酒、常大魚大肉、中老年人、肥胖者、痛風家族史或病史等，平常就需多注意高普林食物，諸如肉類、海鮮、蔬菜、肉湯與啤酒等皆須多加注意攝取量，以免增加痛風風險。