今（24日）是大年初三，也是「老鼠迎親日」，許多人會在家中各處撒鹽、米，稱為「老鼠分錢」，可以有助提高家運；另外，命理專家小孟老師也分享12生肖的初三財運，並點名屬虎和屬狗者手氣極旺，但後者宜見好就收，不要因為貪心地想要再贏多一點，反而虧大了。

▍生肖鼠

獲得特殊財運管道，銷售經營大賺一筆

▍生肖牛

交易買賣妥當獲利，小額價差賺取買賣

▍生肖虎

花錢買彩券有所穫，穩當回收財富增多

▍生肖兔

正確理財貴人運旺，長輩資助現金提升

▍生肖龍

網路優惠大折扣多，購買商品賺取價差

▍生肖蛇

理財有道獲利湧現，暗中獲取廣大財源

▍生肖馬

小本生意名聲遠播，正偏財旺小有進帳

▍生肖羊

生意興隆員工忠誠，正確調整營利方向

▍生肖猴

賺錢管道增加不少，財富回收獲利增多

▍生肖雞

經商有成財務平衡，盈收增加豐盛收割

▍生肖狗

小買彩券有所收穫，賭運旺宜見好就收

▍生肖豬

穩當經營回頭客多，生意火爆盈利增加

大年初三「赤狗日」最凶！ 不宜啪啪啪 5禁忌一次看
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