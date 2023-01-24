今（24日）是大年初三，也是「老鼠迎親日」，許多人會在家中各處撒鹽、米，稱為「老鼠分錢」，可以有助提高家運；另外，命理專家小孟老師也分享12生肖的初三財運，並點名屬虎和屬狗者手氣極旺，但後者宜見好就收，不要因為貪心地想要再贏多一點，反而虧大了。
▍生肖鼠
獲得特殊財運管道，銷售經營大賺一筆
▍生肖牛
交易買賣妥當獲利，小額價差賺取買賣
▍生肖虎
花錢買彩券有所穫，穩當回收財富增多
▍生肖兔
正確理財貴人運旺，長輩資助現金提升
▍生肖龍
網路優惠大折扣多，購買商品賺取價差
▍生肖蛇
理財有道獲利湧現，暗中獲取廣大財源
▍生肖馬
小本生意名聲遠播，正偏財旺小有進帳
▍生肖羊
生意興隆員工忠誠，正確調整營利方向
▍生肖猴
賺錢管道增加不少，財富回收獲利增多
▍生肖雞
經商有成財務平衡，盈收增加豐盛收割
▍生肖狗
小買彩券有所收穫，賭運旺宜見好就收
▍生肖豬
穩當經營回頭客多，生意火爆盈利增加
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。