過年不少人會買刮刮樂試手氣，一名女網友分享，買了9張金額不一的刮刮樂，幸運中獎9200元，後來決定要全砸下去買一本共100張的100元刮刮樂，沒想到竟然超幸運中了頭獎80萬，超狂的好運氣引起網友討論，不少人羨慕直呼，好扯喔！第一次聽到100元刮刮樂的頭獎。

一名女網友昨在Dcard上分享，過年她先買了2張2000元的刮刮樂，2張1000元的刮刮樂以及5張200元的刮刮樂，總共花了7000元，最後中獎9200元。拿著贏來的錢，她決定全部拿去買一本共100張的100元刮刮樂，沒想到卻因此收穫了人生首次中頭獎的經驗。

女網友表示，當時親朋好友都圍過來看，想知道她究竟是中了多少錢，而哥哥仔細檢查發現她竟然是中了頭獎80萬元，而剩下的100元刮刮樂，全數刮出來以後也有中獎了約6000元，引起網友討論。

不少網友看呆直呼，人生第一次聽到100元刮刮樂的頭獎，果然擁有好運氣的都是別人。「扯，這輩子還真沒看過100元刮刮樂的頭獎有人中」、「好運都不是我的」、「你最猛，沒想到真的有人刮到頭獎」、「大家都是財神爺眷顧的人們」。