在烏俄戰爭給烏克蘭帶來最嚴重的經濟衰退之後，基輔當局正面臨一系列政府官員貪污的指控，其中涉及國家基礎設施與軍糧採購的部分，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對此表示即將進行高層和基層官員的人事調整。

據《路透社》（Reuters）24日報導，這是自烏俄戰爭近一年以來最引人注目的貪污指控。烏克蘭政府有很長的貪污歷史，22日，反貪腐警察說他們已經拘捕了烏克蘭基礎設施部副部長，因其涉嫌去年9月進口發電機的過程中收取了40萬美元（近新台幣1212萬）的回扣，目前該部長否認了這一指控。

另外，一份報紙調查指控國防部，指責國防部為士兵購買的糧食，向供應商支付了過多的費用。不過，該供應商回應表示，它們犯了一個技術錯誤，沒有錢被轉手。

澤倫斯基23日（一）的晚間影片談話中表示，他已經做出了一些人事決定「有些是今天的，有些是明天的。有關於各部會和其他中央政府機構的各級官員和一些執法單位，已經做出了一些人事異動決定，」

一些烏克蘭媒體報導說，內閣部長和高級官員可能很快被解職，政府腐腐醜聞可能會影響到西方國家對澤倫斯基政府支持的熱情，而且此時此刻，歐洲國家正在為了向基輔供德國製造的豹2坦克而爭論不休。