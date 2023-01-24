三上悠亞2015年從AV界出道，憑著天使臉孔與魔鬼身材，被封為「國民AV女優」，日前為了迎合農曆新年，曬出一身白色兔女郎裝扮拜年，甚至對著鏡頭大露傲人上圍及事業線，短短一天就吸引數十萬網友按讚朝聖。

三上悠亞大年初一時曬出多張辣照，只見她扮起兔女郎向粉絲拜年，白色低胸剪裁讓傲人北半球呼之欲出，更擠出養眼的深邃事業線，接著視線往下一移，高衩設計讓蜜桃翹臀弧線被看光之外，擺出的各種撩人姿勢，也讓火辣S曲線全現形，短短一天就吸引超過17萬粉絲按讚朝聖。

沒想到三上悠亞昨(23日)再度曬出福利照，只見她頭上戴著雪白兔耳朵，對著鏡頭擺出俏皮表情，面對鏡頭時刻意將身體往前傾，立即倒出渾圓弧線，只見一對飽滿雙球擠出超深事業線，此外，她身穿一襲透視蕾絲裝，全身雪白肌膚一覽無遺，不到半天就吸引超過10萬人按讚，不難看出她居高不下的人氣。

眼見她連日曬出引人犯罪的養眼照，讓粉絲紛紛湧入留言：「好可愛的兔子啊」、「你是世界上我最想擁抱的女人」、「這將會是我度過最快樂的兔年」、「美女不論扮成什麼都很可愛」、「老婆新年快樂」、「每一張照片都魅力十足」、「看到你我的病就全好了」、「玉兔迎春，好辣的兔女郎」、「這樣的三上老師，我們怎麼能不愛」、「你總是能讓我戀愛」。