果農加強芭樂果實套袋防寒。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

大年初三（24日）至初五（26日）清晨受寒流影響，台南有機會出現10℃以下低溫，南市府農業局呼籲農民朋友慎防寒害，並請各區公所密切注意並宣導相關防範措施，後續若有災情發生，也請農友主動向在地公所通報。

農業局表示，越冬養殖的漁民可在魚塭北側搭蓋防風棚，並加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；寒流來襲時，儘量避免有驚動魚塭內魚群行為，如投餌、換水及無謂地開關水車，避免因擾動水體，使水溫下降；水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫、減輕死亡。

農業局說，畜牧方面應加強畜禽的保溫及管理，隨時注意畜禽舍溫度及溼度，設置擋風設施，並防範冷風侵襲。花卉方面除了強化塑膠棚溫室等防寒設施外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

針對較不耐寒的葉菜類蔬菜，農業局建議若可採收應立即採收，未採收可設置防風牆、防風罩、塑膠布；另外像洋香瓜、小果番茄，則可設置隧道棚防風，或是提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫防寒效果。

農業局長李建裕提醒，低溫危害農作物速度較慢，但持續時間較久，冷空氣過境後應注意修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施，並進行病害防治，確保農產品品質及產量。