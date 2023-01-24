大陸《央視》新年期間的節目吸引許多觀眾守在電視前觀看，洋溢「紅色節慶」風格的節目，成為最具代表性的除夕節目。豈料，今年春晚開場曲《花開種花家》卻被網友指出旋律激似日本知名動漫遊戲的歌曲，引發抄襲質疑，在陸網論壇上引發熱議。

據了解，今年央視春晚邀請香港演員成龍、澳門歌手祖絲、台灣歌手蘇有朋、大陸演員秦海璐、楊紫、沙溢、王寶強、趙麗穎、白宇、吳磊、歐豪、宋祖兒、宋軼、萬茜、熱依扎、秦嵐等知名藝人一同演唱歌曲《花開種花家》。其中，諸多明星們拿著象徵「兔年」的兔子娃娃搭配音樂嗨唱，場面十分喜慶。

豈料，陸網網友們在歌曲演唱後驚覺不對勁，仔細比對後發現《花開種花家》的旋律與日本知名動漫遊戲《超異域公主連結！Re：Dive》支線劇情「吸血鬼獵人with伊莉亞」的片尾曲《Peaceful＊ちゃんぷるー》相當雷同，更曬出影片作證。然而，也有網友持相反看法，曬出樂譜認為並未有抄襲，相關話題一時在微博引發網友熱議。

網友曬出樂譜證明，不少人看完後認為更有抄襲疑雲。(圖／翻攝自微博)

此外，該消息也在各大社群平台上傳播，網友「李老師不是你老師」也在推特上曬出兩者對比影片，直言：「春晚開場歌曲《花開種花家》被曝旋律抄襲自日本歌曲，這下花開到霓虹家了。」底下網友們也紛紛留言：「大陸人懂不懂版權呀」、「買版權了嗎？沒有的話會有問題吧」、「日版還好聽多了。」不過也有網友指出：「說不定買版權了」、「確實很像，但音節不超過八個的都不作為抄襲，不然世界上大多歌都互相抄來抄去了。」一時掀起兩極討論聲浪。